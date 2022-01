Bandi annullati a Ostia, Possanzini: “Ora possiamo ripensare il litorale” (Di sabato 1 gennaio 2022) Ostia – “Le chiacchiere stanno a zero e lo avevamo ampiamente previsto. L’annullamento in autotutela dei Bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute (leggi qui) è un atto inevitabile, visto il caos determinato in precedenza (leggi qui)”. A parlare è Marco Possanzini, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista in X Municipio, che spiega: “Con una semplice direttiva, quindi senza una determina dirigenziale, l’Amministrazione uscente aveva in fretta e furia predisposto dei Bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali scadute, fra l’altro per una sola stagione balneare e senza aver terminato l’iter di approvazione del PUA. Le graduatorie degli aventi diritto, a causa dei tempi tecnici necessari, sono state addirittura pubblicate a stagione balneare conclusa, quindi fuori da ogni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– “Le chiacchiere stanno a zero e lo avevamo ampiamente previsto. L’annullamento in autotutela deiper l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute (leggi qui) è un atto inevitabile, visto il caos determinato in precedenza (leggi qui)”. A parlare è Marco, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista in X Municipio, che spiega: “Con una semplice direttiva, quindi senza una determina dirigenziale, l’Amministrazione uscente aveva in fretta e furia predisposto deiper l’assegnazione delle concessioni demaniali scadute, fra l’altro per una sola stagione balneare e senza aver terminato l’iter di approvazione del PUA. Le graduatorie degli aventi diritto, a causa dei tempi tecnici necessari, sono state addirittura pubblicate a stagione balneare conclusa, quindi fuori da ogni ...

