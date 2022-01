Aziende alla prova del Covid, quelle con più 250 dipendenti segnano un calo del fatturato dell’11,2% (Di sabato 1 gennaio 2022) Bergamo. Le grandi imprese si sono rivelate meno solide all’impatto della pandemia. Nel 2020, le Aziende con oltre 250 dipendenti hanno registrato un calo del fatturato del -11,2% a fronte delle medie, quelle tra 50 e 249 dipendenti, che hanno evidenziato una maggiore resilienza, con una flessione del fatturato a -7,6%. Il dato emerge dall’Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato l’impatto dell’emergenza da Covid-19 nel 2020 su oltre 600.000 bilanci delle società di capitali. Lo studio evidenzia come la crisi sia diversificata a seconda del territorio, della classe dimensionale e del settore di attività economica. Nell’identikit elaborato dai commercialisti emerge come il volume complessivo dei ricavi sia diminuito ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Bergamo. Le grandi imprese si sono rivelate meno solide all’impatto della pandemia. Nel 2020, lecon oltre 250hanno registrato undeldel -11,2% a fronte delle medie,tra 50 e 249, che hanno evidenziato una maggiore resilienza, con una flessione dela -7,6%. Il dato emerge dall’Osservatorio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha analizzato l’impatto dell’emergenza da-19 nel 2020 su oltre 600.000 bilanci delle società di capitali. Lo studio evidenzia come la crisi sia diversificata a seconda del territorio, della classe dimensionale e del settore di attività economica. Nell’identikit elaborato dai commercialisti emerge come il volume complessivo dei ricavi sia diminuito ...

Advertising

CarloCalenda : Il decreto ministeriale sulle aziende gasivore è fermo da 3 anni. Lo avevo strutturato quando ero al Mise. È alla f… - Profilo3Marco : RT @givegiugio: + #Art46_Costituz: 'Ai fini della #elevazione_economica_e_sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione… - givegiugio : @AttinaSalvo59 @giuseppetoniolo @PapaParole @artigiano_fiera Buon 2022! + #Art46_Costituz: 'Ai fini della… - givegiugio : RT @givegiugio: @ernesto2370 Buon 2022! + #Art46_Costituz: 'Ai fini della #elevazione_economica_e_sociale del lavoro e in armonia con le e… - givegiugio : @ernesto2370 Buon 2022! + #Art46_Costituz: 'Ai fini della #elevazione_economica_e_sociale del lavoro e in armonia… -