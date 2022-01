Atp Cup: Tsitsipas tormentato dal gomito. Spagna e Serbia vincono senza Nole e Rafa (Di sabato 1 gennaio 2022) A mezzanotte è scattato il nuovo anno e così la Atp Cup con ben otto nazionali che hanno aperto le danze in occasione del primo evento della stagione a Sydney, sul cemento della Ken Rosewall Arena e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) A mezzanotte è scattato il nuovo anno e così la Atp Cup con ben otto nazionali che hanno aperto le danze in occasione del primo evento della stagione a Sydney, sul cemento della Ken Rosewall Arena e ...

Advertising

sportli26181512 : Atp Cup: Berrettini ritrova De Minaur dopo la semifinale al Queen’s. E quella sfida a livello Challenger…: Atp Cup:… - Gazzetta_it : Atp Cup: Tsitsipas tormentato dal gomito. Spagna e Serbia vincono senza Nole e Rafa #Atp - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite - 24Trends_Italia : 10. Buon anno 2022 per Whatsapp - 10mille+ 11. Iva Zanicchi - 10mille+ 12. Orario - 10mille+ 13. Mina - 10mille+ 14… - matandjanjewels : sperando di avere forza mentale per l’atp cup ma non so se sarà così -