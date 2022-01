Atp Cup 2022 | Serbia batte la Norvegia al doppio | tutto facile per la Polonia

(Di sabato 1 gennaio 2022) I risultati della sessione notturna della prima giornata dell’Atp Cupdi tennis, in corso di svolgimento a Sydney. Il forfeit del numero uno Stefanos Tsitsipas ha condannato la Grecia ad una netta sconfitta contro la. Nel match di apertura infatti, Kamil Majchrzak ha superato per 6-1 6-4 Michail Pervolarakis. A sancire la vittoria polacca poi è stato Hurkacz, che ha battuto il ventenne Aristotelis Thanos 6-1 6-2 in appena 54 minuti di gioco. A chiusura di giornata, la(senza Novak Djokovic) ha superato nel decisivola. Nel confronto tra numeri due, Filip Krajinovic si è imposto 6-2 7-5 contro Viktor Durasovic. A riequilibrare il punteggio ci pensa Casper Ruud, che liquida il serbo Dusan Lajovic 6-3 7-5 in 42 minuti di gioco. Nelpoi, i ...

Partono bene Spagna e Argentina che rifilano un secco 3 - 0 rispettivamente Cile e Georgia nelle prime partite dell'edizione 2022 delladi tennis al via a Sydney. Nella sfida tra Grecia e Polonia, Tsitsipas è costretto al forfait contro Hurkacz per l'infortunio al gomito. Nel team iberico Pablo Carreno Busta ha aperto la ...Si presenta con una protezione sul gomito destro, al suo posto c'è Aristotelis Thanos , che viaggia oltre la posizione numero 1000 nel ranking. Inevitabile il 6 - 1 6 - 2 di Hubert Hurkacz : per ...Il 2022 del tennis riparte da Sydney. E' l'ATP Cup a inaugurare la nuova stagione. La manifestazione a squadre vede l'Italia, una nazione delle sedici partecipanti con due Top 10 in rosa ...Tennis, Atp Cup 2022: la Serbia batte la Norvegia al doppio, tutto facile per la Polonia contro una Grecia priva di Tsitsipas.