ATP Cup 2022: l’esordio della Russia con la Francia. Super sfide Canada-USA e Germania-Gran Bretagna (Di sabato 1 gennaio 2022) La seconda giornata dell’ATP Cup 2022 non vede solo l’esordio dell’Italia contro l’Australia, ma anche la prima della Russia, designata come la principale avversaria degli azzurri nella corsa alle semifinali. Una squadra rivoluzionata rispetto alla vigilia quella russa, che ha dovuto subire le rinunce di Andrey Rublev ed Aslan Karatsev, con il solo Daniil Medvedev costretto ad una straordinaria impresa per riportare la sua selezione nuovamente al successo in questa competizione. Già la sfida con la Francia presenta delle insidie, anche se il numero due del mondo non dovrebbe avere troppi problemi contro Ugo Humbert. Decisivo è certamente il primo singolare, che mette di fronte Roman Safiullin ed Arthur Rinderknech, con il transalpino certamente favorito. La Francia deve portarsi ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) La seconda giornata dell’ATP Cupnon vede solodell’Italia contro l’Australia, ma anche la prima, designata come la principale avversaria degli azzurri nella corsa alle semifinali. Una squadra rivoluzionata rispetto alla vigilia quella russa, che ha dovuto subire le rinunce di Andrey Rublev ed Aslan Karatsev, con il solo Daniil Medvedev costretto ad una straordinaria impresa per riportare la sua selezione nuovamente al successo in questa competizione. Già la sfida con lapresenta delle insidie, anche se il numero due del mondo non dovrebbe avere troppi problemi contro Ugo Humbert. Decisivo è certamente il primo singolare, che mette di fronte Roman Safiullin ed Arthur Rinderknech, con il transalpino certamente favorito. Ladeve portarsi ...

