ATP Cup 2022, la Serbia di Lajovic supera la Norvegia di Ruud al doppio decisivo (Di sabato 1 gennaio 2022) Si completa la prima giornata dell’ATP Cup 2022 di tennis: nel Girone A la Serbia, pur orfana di Novak Djokovic, batte per 2-1 la Norvegia al doppio decisivo ed aggancia in vetta alla graduatoria del raggruppamento la Spagna, che nella notte italiana aveva battuto il Cile per 3-0. Il confronto tra i numeri 2 è tra Filip Krajinovic, 42 ATP, ed il norvegese Viktor Durasovic, 345 al mondo: non c’è partita nel primo parziale, vinto dal balcanico per 6-2, mentre il nordico resiste nella seconda partita, cedendo solo alla distanza per 7-5 in 46 minuti. A riequilibrare il confronto ci pensa il norvegese Casper Ruud, 8 ATP, nel match tra i numeri 1, liquidando il serbo Dusan Lajovic, 33 al mondo, con un punteggio quasi identico. Basta un break nell’ottavo gioco del primo set ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Si completa la prima giornata dell’ATP Cupdi tennis: nel Girone A la, pur orfana di Novak Djokovic, batte per 2-1 laaled aggancia in vetta alla graduatoria del raggruppamento la Spagna, che nella notte italiana aveva battuto il Cile per 3-0. Il confronto tra i numeri 2 è tra Filip Krajinovic, 42 ATP, ed il norvegese Viktor Durasovic, 345 al mondo: non c’è partita nel primo parziale, vinto dal balcanico per 6-2, mentre il nordico resiste nella seconda partita, cedendo solo alla distanza per 7-5 in 46 minuti. A riequilibrare il confronto ci pensa il norvegese Casper, 8 ATP, nel match tra i numeri 1, liquidando il serbo Dusan, 33 al mondo, con un punteggio quasi identico. Basta un break nell’ottavo gioco del primo set ...

