Atletico Madrid | Simeone | “Sono negativo | spero di poter essere a bordo campo col Rayo”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Diego, allenatore dell’, potrebbe già tornare in panchina doporisultatoa un test molecolare in seguito alla positività riscontrata negli scorsi giorni. Il tecnico ha parlato nel corso della conferenza stampa prima del match contro ilVallecano. Ecco le sue parole: “Ieri ho effettuato un test molecolare ed era. Ora aspetto l’esito di quello effettuato tramite LaLiga sperando diper la partita contro ilVallecano. Trippier al Newcastle? Deve decidere se proseguire la propria carriera con noi oppure se prendere un’altra strada. In seguito alla sua decisione ci muoveremo di conseguenza”. ...

