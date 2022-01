Atalanta, Boga a Bergamo per le visite (Di sabato 1 gennaio 2022) Capodanno di visite mediche per Jeremie Boga, che l'Atalanta ha acquistato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro (più 2 di bonus). L'attaccante classe '97, giunto in charter da Gedda ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Capodanno dimediche per Jeremie, che l'ha acquistato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro (più 2 di bonus). L'attaccante classe '97, giunto in charter da Gedda ...

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - Glongari : Abbondanza in attacco per l’#Atalanta dopo l’arrivo di #Boga. Oltre al partente #Miranchuk occhio anche alla situaz… - glooit : Atalanta, Boga a Bergamo per le visite leggi su Gloo - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Atalanta, è arrivato #Boga: tra oggi e domani visite mediche, poi la #CoppadAfrica con la Costa d'Avorio -