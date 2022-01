ASCOLTITV 31 DICEMBRE 2021 | L’ANNO CHE VERRÀ 33 | 3% | CAPODANNO IN MUSICA 16 | 7% | GLI ARISTOGATTI 7 | 8% | IL CIRCO 7 | 8% | MATTARELLA A RETI UNIFICATE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 1 gennaio 2022) ASCOLTI TV 31· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 1090 17.60Dreams Road – xDreams Road – xÈ Sempre Mezzogiorno – 1758 15.00Tg1 – xUn Gioioso Natale – xTecheTecheTè – xTg1 – xTg1 Economia – xNatale Tra Le Stelle – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xDiscorso– xche– 6453 33.30 x x xche– x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1034 18.82Mattino 5 News – 1117 18.00Mattino 5 News – 1070 17.12Forum – 1267 14.04Tg5 – 2924 19.71Beautiful – 2337 14.77Una Vita – 2082 13.58Ritorno ad Aurora – 1554 11.64GF Vip – 1475 11.41Love is in the Air – 1641 11.98P5 News – 1570 10.90 + 1838 11.92 + 1718 10.85Caduta Libera (R) – 2047 ...