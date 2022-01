Ascolti TV | Venerdì 31 dicembre 2021. L’Anno che Verrà (33.3%) doppia il Capodanno in Musica 16.7%. Gli Aristogatti e il Circo di Rai 3 al 7.8% (Di sabato 1 gennaio 2022) Amadeus e Cristiano Malgioglio Nella serata di ieri, Venerdì 31 dicembre 2021, su Rai1 L’Anno che Verrà - in onda dalle 20.53 alle 24.55 – ha conquistato 6.453.000 spettatori pari al 33.3% di share: dalle 24.59 alle 25.57 ha poi segnato il 28.5% con 2.827.000 spettatori (qui gli Ascolti dello scorso anno; 5.760.000 – 32.8% la media delle due parti). Il picco di mezzanotte è stato di 9.999.000 ascoltatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.50 alle 25.33, ha raccolto davanti al video 3.055.000 spettatori pari al 16.7% di share (picco 24.02: 4.742.000 spettatori); Capodanno in Musica After, in onda dalle 25.33 alle 25.43, ha siglato il 12.4% con 1.112.000 spettatori. Su Rai2 Gli ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 gennaio 2022) Amadeus e Cristiano Malgioglio Nella serata di ieri,31, su Rai1che- in onda dalle 20.53 alle 24.55 – ha conquistato 6.453.000 spettatori pari al 33.3% di share: dalle 24.59 alle 25.57 ha poi segnato il 28.5% con 2.827.000 spettatori (qui glidello scorso anno; 5.760.000 – 32.8% la media delle due parti). Il picco di mezzanotte è stato di 9.999.000 ascoltatori. Su Canale 5in, in onda dalle 20.50 alle 25.33, ha raccolto davanti al video 3.055.000 spettatori pari al 16.7% di share (picco 24.02: 4.742.000 spettatori);inAfter, in onda dalle 25.33 alle 25.43, ha siglato il 12.4% con 1.112.000 spettatori. Su Rai2 Gli ...

