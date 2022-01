Ascolti tv venerdì 31 dicembre 2021: botto di Amadeus con “L’anno che verrà” oltre il 33% (Di sabato 1 gennaio 2022) Eguaglia praticamente lo strepitoso successo dello scorso anno Amadeus. Gli Ascolti tv in prime time ieri venerdì 31 dicembre 2021 vedono RaiUno con L’anno che verrà più che doppiare la concorrenza: 6.453.000 spettatori pari al 33.3% della platea televisiva (sceso a 2.827.000 spettatori per il 28.5% di share nella parte andata in onda dalla mezzanotte alle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 1 gennaio 2022) Eguaglia praticamente lo strepitoso successo dello scorso anno. Glitv in prime time ieri31vedono RaiUno conchepiù che doppiare la concorrenza: 6.453.000 spettatori pari al 33.3% della platea televisiva (sceso a 2.827.000 spettatori per il 28.5% di share nella parte andata in onda dalla mezzanotte alle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

