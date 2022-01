Ascolti tv 31 dicembre: dopo Mattarella, Amadeus al 33,3% doppia la Panicucci. Poi Aristogatti e Circo appaiati (Di sabato 1 gennaio 2022) Mattarella urbi et orbi vicino al 50% sulle sole ammiraglie L’ultimo (?) messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tutto sommato nelle attese (sedici minuti) e non emotivo ha riscosso 6,336 milioni ed il 30,8% su Rai1, 3,591 milioni ed il 17,5% su Canale 5, 87mila spettatori ed il 4,1% su Rai2, 1,129 milioni di spettatori ed il 5,5% su Rai3, 410mila spettatori ed il 2% su Rete4 (l’anno scorso 7,443 milioni di spettatori e 31,7% su Rai1, 3,575 milioni e 15,2% su Canale5, 1,056 milioni e 4,5% su Rai2, 1,045 milioni e 4,4% su Italia 1, 499mila e 2,1% su Rete4) alle 20.30 del 31 dicembre 2021. Terminato il quale poi c’era da scegliere come passare la serata in tv. Capodanno su Rai1, con Amadeus alla Acciaierie di Terni, oppure su Canale5 con Federica Panicucci al Teatro Petruzzelli di ... Leggi su tvzoom (Di sabato 1 gennaio 2022)urbi et orbi vicino al 50% sulle sole ammiraglie L’ultimo (?) messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, tutto sommato nelle attese (sedici minuti) e non emotivo ha riscosso 6,336 milioni ed il 30,8% su Rai1, 3,591 milioni ed il 17,5% su Canale 5, 87mila spettatori ed il 4,1% su Rai2, 1,129 milioni di spettatori ed il 5,5% su Rai3, 410mila spettatori ed il 2% su Rete4 (l’anno scorso 7,443 milioni di spettatori e 31,7% su Rai1, 3,575 milioni e 15,2% su Canale5, 1,056 milioni e 4,5% su Rai2, 1,045 milioni e 4,4% su Italia 1, 499mila e 2,1% su Rete4) alle 20.30 del 312021. Terminato il quale poi c’era da scegliere come passare la serata in tv. Capodanno su Rai1, conalla Acciaierie di Terni, oppure su Canale5 con Federicaal Teatro Petruzzelli di ...

