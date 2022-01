ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2021: L’ANNO CHE VERRÀ (33,3%), CAPODANNO IN MUSICA (16,7%), GLI ARISTOGATTI (7,8%), IL CIRCO (7,8%), MATTARELLA OLTRE IL 60%, PICCO DEL 50% PER AMADEUS (Di sabato 1 gennaio 2022) ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2021 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 4234 39.15PT – 9475 46.57M E D I A S E T24 – 3333 30.81PT – 5868 28.84 Pres. UnoMattina – 491 12.10Tg1 ore 8 – 1210 22.22UnoMattina – 1090 17.57Dreams Road – 850 13.40Dreams Road – 947 13.12È Sempre Mezzogiorno – 1758 14.96Tg1 – 3881 24.47Un Gioioso Natale – 1498 10.29TecheTecheTè – 1428 11.15Tg1 – ndTg1 Economia – ndNatale Tra Le Stelle – 1519 10.22L’Eredità – 2785 16.78L’Eredità – 4081 22.60Tg1 – 6153 26.80Discorso MATTARELLA – 6336 30.85L’ANNO che VERRÀ – 6453 33.30 3414 29.79 878 33.06 3910 38.71L’ANNO che VERRÀ – 2827 28.53 Fascia 7-9 – 828 17.02Tg5 ore 8 – 1034 18.82Mattino 5 News – 1117 18.00Mattino 5 News – 1070 17.12Forum – 1267 14.04Tg5 – 2924 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 gennaio 2022)TV 31· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 4234 39.15PT – 9475 46.57M E D I A S E T24 – 3333 30.81PT – 5868 28.84 Pres. UnoMattina – 491 12.10Tg1 ore 8 – 1210 22.22UnoMattina – 1090 17.57Dreams Road – 850 13.40Dreams Road – 947 13.12È Sempre Mezzogiorno – 1758 14.96Tg1 – 3881 24.47Un Gioioso Natale – 1498 10.29TecheTecheTè – 1428 11.15Tg1 – ndTg1 Economia – ndNatale Tra Le Stelle – 1519 10.22L’Eredità – 2785 16.78L’Eredità – 4081 22.60Tg1 – 6153 26.80Discorso– 6336 30.85che– 6453 33.30 3414 29.79 878 33.06 3910 38.71che– 2827 28.53 Fascia 7-9 – 828 17.02Tg5 ore 8 – 1034 18.82Mattino 5 News – 1117 18.00Mattino 5 News – 1070 17.12Forum – 1267 14.04Tg5 – 2924 ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 31 dicembre 2021. L’Anno che Verrà (33.3%) doppia il Capodanno in Musica 16.7%. Gli Aristogatti… - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 30 dicembre 2021. I Fratelli De Filippo vincono con il 20.3%. Caduta Libera – Campionissimi 13.… - MENUETTOit : #Food e #Music: Ascolti tv 31 dicembre 2021: L'anno che verrà con Amadeus batte Capodanno in musica - infoitcultura : Masterchef Italia 11 gli ascolti di ieri giovedì 30 dicembre su Sky Uno - Rainbowbackup1 : RT @fashionsoaptv: ??Ecco, gli ascolti di Love is in the air 2 del 30 dicembre 2021. Oggi, mi astengo dal fare commenti. Lascio le valutazio… -