Arsenal-Manchester City | le formazioni ufficiali

(Di sabato 1 gennaio 2022) Riportiamo ledi, big match che apre la ventunesima giornata di Premier League. Dirigerà l’incontro l’arbitro Stuart Attwell. Calcio d’inizio ore 13:30 all’Emirates Stadium di Londra. La sfida traè da qualche anno ormai considerata una classica del campionato inglese. Rispettivamente in quarta e in prima posizione, entrambe proveranno ad uscire dal campo con i tre punti per iniziare nel migliore dei modi il 2022. Dopo una partenza disastrosa, i Gunners stanno pian piano recuperando grazie al talento di diversi giovani interessanti. Proprio nella gara d’andata giocata a fine agosto, la compagine londinese subì una pesante umiliazione perdendo 5-0. Oggi pomeriggio i ragazzi di ...

Advertising

villaneveismo_ : Arsenal Manchester city tra meno di un'ora me la guardo tutta - sportli26181512 : Premier League, le partite della 21^ giornata: Il nuovo anno inizia subito con una grande giornata di calcio ingles… - sportface2016 : #PremierLeague, le formazioni ufficiali di #Arsenal-#ManchesterCity - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City: Arteta recupera Tomiyasu e lascia ancora fuori SmithRowe m… - Arsenal_FRA : Le 1er XI de 2022 vs Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Manchester

DIRETTACITY: I TESTA A TESTA Abbiamo parlato in più occasioni dei testa a testa diCity : la semifinale di Fa Cup andata in scena il 18 luglio 2020, dunque a porte ......di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 1 - 4 contro l'e in classifica sono sedicesimi con 16 punti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta esterna per 1 - 3 contro ilCity e ...Arsenal-Manchester City oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la partita di Premier League 2021/2022 ...Le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City, sfida della ventunesima giornata di Premier League 2021/2022: ecco le scelte dei tecnici.