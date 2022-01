Ardea | 3 colpi di pistola contro la vetrina di un consigliere comunale e del padre giornalista – FOTO

(Di sabato 1 gennaio 2022), non solo botti, ma anchedi. Ad essere centrata la serranda e ladello studio del geometra, nonché, Luigi Centore,deldella lista “Cambiamo” Simone Centore. Questa notte, intorno a mezzanotte, tredi arma da fuoco, presumibilmente unacalibro 38 o 9×21 sono stati sparatilo studio, colpendo sia il muro che la serranda.di arma da fuocolo studio professionale di Luigi Centore Non si esclude nessuna pista: da un’auto in corsa che ha sparato per provare l’arma e, casualmente, hato proprio lo studio tecnico dei Centore, fino ...

