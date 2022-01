Apre a Firenze il museo delle icone russe | è il più grande al mondo dopo quelli di Mosca e San Pietroburgo

(Di sabato 1 gennaio 2022) Composta da ben 78, per lo più di medie e piccole dimensioni e destinate alla devozione domestica e personale, la collezione - raccolta agià dai Medici e soprattutto dai Lorena nel corso del Settecento e del secolo successivo - rappresenta la più antica del genere alal di fuori della Russia stessa: grazie al nuovotroverà una speciale collocazione in quattro grandi sale decorate con affreschi seicenteschi e affacciate sul cortile al piano terra di Palazzo Pitti

Advertising

PivaEdoardo : RT @Ruggero_Po: Bollicine italiane: Prosecco il vino europeo più esportato. Migranti: 67mila arrivi nel 2021; il dopo rispetto al 2020. Tun… - Ruggero_Po : Bollicine italiane: Prosecco il vino europeo più esportato. Migranti: 67mila arrivi nel 2021; il dopo rispetto al 2… - andreastoolbox : A Palazzo Pitti apre il museo delle icone russe - Cultura - - Blu_di_Russia : Firenze, da domani apre a Palazzo Pitti il museo delle icone russe - iltirreno : Composta da ben 78 icone, per lo più di medie e piccole dimensioni e destinate alla devozione domestica e personale… -

Ultime Notizie dalla rete : Apre Firenze

In nuovi sontuosi spazi appena allestiti, si potranno ammirare 78 antiche icone: collezionate già dai Medici e poi dai Lorena, costituiscono la più antica raccolta di questo tipo al di fuori della ...... in un percorso cronologico, sicon preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui ...e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a...L’anno nuovo inizia con un altro boom di contagi. A Prato e provincia sono stati di nuovo oltre ai mille, 1.094 per l’esattezza, a fronte di meno processati il 31 dicembre. Resta dunque il numero dei ...E’ una bella occasione per fare esperienza e guadagnar qualcosa. I giovani mugellani possono fare un anno di servizio civile nelle Misericordie del Mugello. Tanti i posti a disposizione. Quest’anno il ...