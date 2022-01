Antonella Clerici | la conduttrice di È sempre mezzogiorno | ' eccoci qui a litigare'

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2022 ha ufficialmente fatto il suo ingresso, ma poco prima del suo arrivo tante celebrità italiane si sono prese del tempo per tirare le somme dell'anno passato e per porgere gli auguri ai loro fan. Anche ladi Èsi è unita al coro, ritagliandosi un momento da dedicare alla resa dei conti. Le parole di, diffuse mediante un profondo post su Instagram, suonano come un monito. La donna ha passato in rassegna il 2021 descrivendolo come un anno ancora più faticoso del precedente, rivelando di avere avuto un Natale triste e invitando la gente a non giudicare nessuno e ad essere gentili. Il monito di: 'anno faticoso e complicato' Partendo da una foto risalente all'ormai lontano 2017, in cui si vede una ...