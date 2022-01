Anticipazioni Love is in the Air, Serkan sorprende tutti: la decisione su Kiraz (Di sabato 1 gennaio 2022) Le Anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere che Serkan, appreso che Kiraz è sua figlia, prenderà una decisione inaspettata Dal 3 gennaio 2022 si aprirà un nuovo anno in compagnia di Love is in the Air con nuove puntate che sconvolgeranno i telespettatori italiani, come di consueto su Canale 5 dalle 16.55 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Lediis in the Air fanno sapere che, appreso cheè sua figlia, prenderà unainaspettata Dal 3 gennaio 2022 si aprirà un nuovo anno in compagnia diis in the Air con nuove puntate che sconvolgeranno i telespettatori italiani, come di consueto su Canale 5 dalle 16.55 L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Love is in the Air Anticipazioni turche: Eda e Serkan si sposano! - infoitcultura : LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 3 gennaio 2022 - redazionetvsoap : #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #lunedì #3gennaio - MondoTV241 : Anticipazioni di Love is in The Air dal 3 al 7 gennaio 2022 #loveisintheair - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 dicembre 2021 -