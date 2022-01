Anna Tatangelo brinda da sola e felice al nuovo anno (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo Capodanno il Covid ha diviso tante coppie, tante famiglie, anche Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti non sono riusciti a festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, lui è positivo, sta bene ma è rimasto a distanza dalla sua fidanzata, forse nella stessa ma con le dovute precauzioni. “Che questo sia un anno di serenità per tutti, buon anno” è l’augurio della splendida cantane di Sora. Anna alza il calice, brinda ma accanto a lei Livio non c’è. “Livio Covid” scherza lui ma aggiunge: “Per chiudere il 2021 in maniera positiva…”. E’ Anna Tatangelo ad avere preparato tutto per il cenone. Pochissime persone, forse solo lei e il piccolo Andrea, con Livio ben distante. Anna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Questo Capodil Covid ha diviso tante coppie, tante famiglie, anchee Livio Cori. I due cantanti non sono riusciti a festeggiare insieme l’arrivo del, lui è positivo, sta bene ma è rimasto a distanza dalla sua fidanzata, forse nella stessa ma con le dovute precauzioni. “Che questo sia undi serenità per tutti, buon” è l’augurio della splendida cantane di Sora.alza il calice,ma accanto a lei Livio non c’è. “Livio Covid” scherza lui ma aggiunge: “Per chiudere il 2021 in maniera positiva…”. E’ad avere preparato tutto per il cenone. Pochissime persone, forse solo lei e il piccolo Andrea, con Livio ben distante....

