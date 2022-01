Andria | il gesto sconsiderato di un gruppo di giovani | piazzano una bomba carta nel cassonetto della Caritas e lo fanno saltare

(Di sabato 1 gennaio 2022) L’elenco delle follie di Capodanno si allunga di ora in ora, adundiha infilato unaall’interno di unper la raccolta degli indumenti usati destinati alle persone indigenti. L’esplosione ha mandato in frantumi il manufatto, danneggiando auto in sosta e rischiando di ferire qualcuno. Il video delè stato condivido migliaia di volte sui social L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Per noi la musica dal vivo ha un ruolo poetico chiave " dichiarano Ferdinando D'e Maila Sparapani - , cerchiamo di fondere l'azione circense con l'esecuzione musicale, in ununico e ...... dopo aver commesso un fallo, con il collo del piede colpiva, con undi moderata intensita e ...SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO) ILLANES MINUCCI JULIAN (PESCARA) CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS) ...Follia di Capodanno ad Andria, dove un gruppo di quattro ragazzi ha fatto esplodere con petardo un cassonetto per gli indumenti usati. È successo all'ingresso della chiesa Sant'Andrea nel quartiere Eu ...Nonostante le ordinanze anti-botti emanate in gran parte dei comuni pugliesi, l’arrivo del nuovo anno è stato costellato da esplosioni che, purtroppo, in alcuni casi si sono trasformati in veri e prop ...