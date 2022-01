Altre quattro regioni in zona gialla da lunedì Corona virus: cambio di fascia ormai per mezza Italia. Ancora in zona bianca la Puglia (Di sabato 1 gennaio 2022) Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia saranno in zona gialla dal 3 gennaio. Si aggiungono ad Altre sette fra regioni e province autonome. La Puglia Ancora in zona bianca. L'articolo Altre quattro regioni in zona gialla da lunedì <small class="subtitle">Corona virus: cambio di fascia ormai per mezza Italia. Ancora in zona bianca la Puglia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 1 gennaio 2022) Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia saranno indal 3 gennaio. Si aggiungono adsette frae province autonome. Lain. L'articoloinda diperinla proviene da Noi Notizie..

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid - codeghino10 : RT @tg2rai: Fine anno con un nuovo picco di contagi, sale il tasso di positività. Da lunedì altre quattro regioni in zona gialla: Piemonte,… - TUTTOJUVE_COM : Premier League, il 2022 parte col botto: si sfidano le prime quattro della classe. City in discesa con l'Arsenal. M… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Altre quattro Il discorso di fine anno per i quattro(mila) gatti che sono rimasti qui, dopo il mio infame tradimento - che è quello di restare ... Ridurre a "complottismo" (l'ultimo rifugio dei cialtroni, come abbiamo visto in altre ...

Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla La circolazione del coronavirus in Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento dei casi per la decima settimana consecutiva. In questo quadro in peggioramento, altre quattro Regioni (Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia) da lunedì passeranno in zona gialla La 4 Regioni gialle da lunedì si affiancano a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di ...

Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla TGCOM Altre quattro regioni in zona gialla da lunedì Corona virus: cambio di fascia ormai per mezza Italia. Ancora in zona bianca la Puglia Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia saranno in zona gialla dal 3 gennaio. Si aggiungono ad altre sette fra regioni e province autonome. La Puglia ancora in zona bianca.

Sport in tv oggi (sabato 1° gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi sabato 1° gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con la sprint di Oberstdorf per lo sci di fondo, la Tournée dei Quattro trampolini, il salto con gli sc ...

per i(mila) gatti che sono rimasti qui, dopo il mio infame tradimento - che è quello di restare ... Ridurre a "complottismo" (l'ultimo rifugio dei cialtroni, come abbiamo visto in...La circolazione del coronavirus in Italia è sempre più intensa, con un rapido aumento dei casi per la decima settimana consecutiva. In questo quadro in peggioramento,Regioni (Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia) da lunedì passeranno in zona gialla La 4 Regioni gialle da lunedì si affiancano a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di ...Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia saranno in zona gialla dal 3 gennaio. Si aggiungono ad altre sette fra regioni e province autonome. La Puglia ancora in zona bianca.Oggi sabato 1° gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con la sprint di Oberstdorf per lo sci di fondo, la Tournée dei Quattro trampolini, il salto con gli sc ...