Allegri, ombre sul passato: il gesto “da film” che ha lasciato a bocca aperta (Di sabato 1 gennaio 2022) Allegri, dopo due anni, è tornato alla Juventus; non tutti sanno che, in passato, il tecnico è stato protagonista di un gesto particolare. La Juventus, dopo due anni di difficoltà, ha deciso di puntare nuovamente su Allegri; l’idea della società è quella di creare un nuovo ciclo vincente con uno dei tecnici più importanti nella storia recente di questo club. Missione che, a meno di clamorosi miracoli, deve essere rimandata al prossimo anno; i bianconeri hanno dodici punti di ritardo dall’Inter capolista. Distanza difficilmente colmabile considerando anche il ritmo che stanno tenendo i nerazzurri. Allegri, probabilmente, non credeva di trovare tutte queste difficoltà e si aspettava qualcosa in più da determinati giocatori. Gennaio sarà il mese della verità e Allegri sa bene quanto sia ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 gennaio 2022), dopo due anni, è tornato alla Juventus; non tutti sanno che, in, il tecnico è stato protagonista di unparticolare. La Juventus, dopo due anni di difficoltà, ha deciso di puntare nuovamente su; l’idea della società è quella di creare un nuovo ciclo vincente con uno dei tecnici più importanti nella storia recente di questo club. Missione che, a meno di clamorosi miracoli, deve essere rimandata al prossimo anno; i bianconeri hanno dodici punti di ritardo dall’Inter capolista. Distanza difficilmente colmabile considerando anche il ritmo che stanno tenendo i nerazzurri., probabilmente, non credeva di trovare tutte queste difficoltà e si aspettava qualcosa in più da determinati giocatori. Gennaio sarà il mese della verità esa bene quanto sia ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, il commento di Jacobelli: “Finora più luci che ombr… - junews24com : Jacobelli: «Fin qui più ombre che luci per la Juve. Ecco cosa serve ad Allegri» - gilnar76 : Jacobelli: «Fin qui più ombre che luci per la Juve. Ecco cosa serve ad Allegri» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Jacobelli: «Fin qui più ombre che luci per la Juve. Ecco cosa serve ad Allegri» - -