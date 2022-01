Addio Betty White, l’attrice è morta a 99 anni: il ricordo dei colleghi e Michelle Obama (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 porta via con sé un altro celebre volto, quello di Betty White. Icona della televisione statunitense, è divenuta famosa grazie a sitcom del calibro di Mary Tyler Moore, nel ruolo di Sue Ann Nivens e Cuori senza età (The Golden Girls), nei panni di Rose Nylund. La Golden Girl del piccolo schermo, aveva 99 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 porta via con sé un altro celebre volto, quello di. Icona della televisione statunitense, è divenuta famosa grazie a sitcom del calibro di Mary Tyler Moore, nel ruolo di Sue Ann Nivens e Cuori senza età (The Golden Girls), nei pdi Rose Nylund. La Golden Girl del piccolo schermo, aveva 99 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

statodelsud : Addio a Betty White, icona della tv americana - Pino__Merola : Addio a Betty White, icona della tv americana - zazoomblog : Addio a Betty White ultima “Golden girl” della tv Usa. Per lei 3 matrimoni e un grande amore: la sit com (video) -… - SecolodItalia1 : Addio a Betty White, ultima “Golden girl” della tv Usa. Per lei, 3 matrimoni e un grande amore: la sit com (video)… - TommyTommy80 : Addio Betty White! Adesso le 4 Golden Girls, lassù, potranno regalare tante nuove puntate di Cuori senza età??… -