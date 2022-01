Addio a Calisto Tanzi | ex patron del Parma condannato per il crac finanziario

Advertising

DiMarzio : Addio a Calisto #Tanzi: aveva 83 anni - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Addio a Calisto Tanzi tra calcio e il grande crac Parmalat - NoiNotizie : RT @LaStampa: Addio a Calisto Tanzi tra calcio e il grande crac Parmalat - LaStampa : Addio a Calisto Tanzi tra calcio e il grande crac Parmalat - LaStampa : Addio a Calisto Tanzi tra calcio e il grande crac Parmalat -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Calisto

Dopo circa due anni, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, aTanzi sono stati concessi gli arresti domiciliari in ospedale. Il processo 'principale', per bancarotta ...Tanzi è morto a 83 anni. L'imprenditore ha legato il suo nome alla Parmalat, azienda di cui è stato fondatore e proprietario per 40 anni fino al crac del 2003 che lo portò in carcere insieme ...Il palmares di Tanzi parla da solo: otto trofei vinti, tra cui una Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa, una Supercoppa Uefa, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. L’ex presidente del Parma Calisto ...Calisto Tanzi è morto a 83 anni. Tra gli anni Settanta e Ottanta Parmalat avviò una campagna pubblicitaria aggressiva, con testimonial del calibro di Niki Lauda, per sbaragliare la concorrenza. Tanzi, ...