Addio a Betty White | la Golden Girl della tv americana arrivata alla soglia del secolo

(Di sabato 1 gennaio 2022) E' morta: l'attriceaveva 99 anni e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. Laera diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens ...

E' mortaWhite : l'attrice americana aveva 99 anni e avrebbe compiuto i 100 il 17 gennaio. La White era diventata famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella ...all'icona americana del piccolo schermo,White. L'attrice è morta all'età di 99 anni : avrebbe compiuto i 100 il prossimo 17 gennaio. Pioniera della tv, White è stata protagonista di una ...Addio a Betty White. L'attrice americana aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 gennaio. Divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella ...LOS ANGELES - Era conosciuta come la 'nonna d'America' e avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 17 gennaio. Nel corso di una carriera lunga oltre 70 anni è ricordata per tantissime interpretazioni. Da ...