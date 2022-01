20 anni fa nasceva l' euro | il video celebrativo con von der Leyen e Lagarde

Advertising

chetempochefa : 89 anni fa nasceva #PaoloVillaggio, che ricordiamo con il nostro tributo ad alcune delle scene cult di Fantozzi ??… - RaiCultura : Il #28dicembre 1922 nasceva Stan Lee, il papà dei supereroi della Marvel, che ci ha lasciato poco tempo fa, il 12 n… - RaiCultura : Il #26dicembre del 1911, a Bagheria, nasceva il pittore Renato #Guttuso. Da quel giorno sono passati 110 anni.… - jacoposo : RT @parallelecinico: 55 anni fa nasceva Nando Gentile. Con la mano sinistra, il palleggio bassissimo e l'andatura quasi claudicante, ha dom… - Alessan79192016 : RT @parallelecinico: 55 anni fa nasceva Nando Gentile. Con la mano sinistra, il palleggio bassissimo e l'andatura quasi claudicante, ha dom… -

Ultime Notizie dalla rete : anni nasceva

La7

... la presidente della Bce, Lagarde, il presidente del Consiglio Ue, Michel, il presidente del Parlamento europeo Sassoili e il presidente dell'Eurogruppo Donohoe, celebrano i 20dell'Euro. / ...Me contro te il film - la vendetta del signor S: lo abbiamo visto con una bambina di 7Come in ... Il loro canale YouTubesemplicemente per mettere in scena delle sfide. Ben presto i due ...La piccola è venuta al mondo due minuti dopo la mezzanotte Fiocco rosa all'ospedale di Civitanova. Sono bastati appena 120 secondi dopo la mezzanotte del primo gennaio per dar luce alla prima bambina ...La signora Giuseppa Biundo, familiarmente chiamata Pippinedda, ha festeggiato oggi l’incredibile età di 101. Nata a Monterosso Almo il primo gennaio del 1921 ha vissuto da sempre nel quartiere Matrice ...