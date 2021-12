Zone franche montane, allarme “scippo” di 100 milioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vincenzo Lapunzina, presidente dell’Associazione Zone franche montane Sicilia lancia l’allarme per l’attuazione della norma a sostegno delle aree montane della Sicilia. Il 24 dicembre la Giunta regionale ha emanato un atto di indirizzo al Dipartimento regionale della Programmazione al fine di “adottare tutte le iniziative, finalizzate alla defiscalizzazione, per circa 100 milioni di euro, a sostegno delle imprese operanti nelle first appeared on il Mattino di Sicilia . Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Vincenzo Lapunzina, presidente dell’AssociazioneSicilia lancia l’per l’attuazione della norma a sostegno delle areedella Sicilia. Il 24 dicembre la Giunta regionale ha emanato un atto di indirizzo al Dipartimento regionale della Programmazione al fine di “adottare tutte le iniziative, finalizzate alla defiscalizzazione, per circa 100di euro, a sostegno delle imprese operanti nelle first appeared on il Mattino di Sicilia .

