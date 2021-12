Zona gialla: da lunedì anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da lunedì 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia entrano in Zona gialla. Diventano così 11 le regioni che sono passate in Zona gialla. Secondo gli ultimi dati Liguria e Calabria sono vicine addirittura alla Zona arancione. Zona gialla: qual è la lista delle regioni da lunedì? Con l’aumento dei casi d coronavirus, causato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da3 gennaioentrano in. Diventano così 11 le regioni che sono passate in. Secondo gli ultimi dati Liguria e Calabria sono vicine addirittura allaarancione.: qual è la lista delle regioni da? Con l’aumento dei casi d coronavirus, causato

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Da lunedì la Lombardia torna in zona gialla' #Covid - fattoquotidiano : Iss: incidenza a 783 casi, raddoppiata in una settimana. Da lunedì Lombardia in zona gialla - sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - iosonofil : #covid19, Da lunedì #3gennaio #Lombardia, #Lazio, #Piemonte e #Sicilia passeranno in #ZonaGialla. Secondo quanto si… - infoitinterno : Il Piemonte in zona gialla dal 3 gennaio -