Ylenia Carrisi | la figlia scomparsa di Al Bano e Romina A distanza di 28 anni il caso rimane irrisolto

Da quasi 30 anni, Al Bano Carrisi e Romina Power vivono nel dolore della scomparsa della maggiore dei loro figli, Ylenia. Era, infatti, il 31 dicembre 1993, quando, per l'ultima volta, i genitori sentirono la voce della loro primogenita. Dopo quella telefonata solo il silenzio e tantissime accurate ricerche che a oggi non hanno ancora portarono a una soluzione certa. Ylenia Carrisi, gli ultimi contatti con i genitori AlBano e Romina Al momento della sua scomparsa Ylenia Carrisi aveva solo 23 anni e si trovava a New Orleans. Aveva interrotto da poco gli studi per recarsi in Belize e conoscere la vita degli artisti di strada.

