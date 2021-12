WWE: Seth Rollins ufficializza il cambio di nome sui social, si aggiunge un soprannome (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il personaggio di Seth Rollins è in continua evoluzione, oltre ad essere un grande performer Seth sa intrattenere e riesce sempre a togliere ed aggiungere qualcosa che lo renda unico e per nulla ripetitivo. Fino ad ora abbiamo sempre visto cambiamenti a livello di gimmick e di look, adesso sia la WWE che lo stesso Seth su Twitter hanno certificato il cambio di nome. Il middle name che mancava Siamo abituati alla WWE che accorcia i nomi delle proprie Superstar, in questo caso si va in direzione contraria e i fan più attenti hanno notato il cambiamento prima ancora del tweet di Rollins, infatti nell’articolo riguardante la top 25 dei match del 2021, la WWE si è riferita a Rollins come Seth “FREAKIN” ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il personaggio diè in continua evoluzione, oltre ad essere un grande performersa intrattenere e riesce sempre a togliere edre qualcosa che lo renda unico e per nulla ripetitivo. Fino ad ora abbiamo sempre visto cambiamenti a livello di gimmick e di look, adesso sia la WWE che lo stessosu Twitter hanno certificato ildi. Il middle name che mancava Siamo abituati alla WWE che accorcia i nomi delle proprie Superstar, in questo caso si va in direzione contraria e i fan più attenti hanno notato il cambiamento prima ancora del tweet di, infatti nell’articolo riguardante la top 25 dei match del 2021, la WWE si è riferita acome“FREAKIN” ...

