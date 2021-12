Wandavision è la serie più piratata del 2021 su Torrent (Di venerdì 31 dicembre 2021) Wandavision è la serie più pirata del 2021 secondo TorrentFreak, strapotere di Marvel e Disney+ che dominano la classifica dei download illegali con cinque serie tv. Wandavision, serie Disney+ che ha inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è la serie più pirata del 2021 su Torrent, secondo il sito TorrentFreak. Altre quattro serie Marvel sono entrate nella classifica dei download illegali dell'anno, si tratta di Loki, in seconda posizione, The Falcon and the Winter Soldier, quarto, Hawkeye, che si piazza al quinto posto, e What If...?, sesto. La serie fantasy Netflix The Witcher interrompe questo predominio Marvel piazzandosi in terza posizione. Ma c'è un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021)è lapiù pirata delsecondoFreak, strapotere di Marvel e Disney+ che dominano la classifica dei download illegali con cinquetv.Disney+ che ha inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è lapiù pirata delsu, secondo il sitoFreak. Altre quattroMarvel sono entrate nella classifica dei download illegali dell'anno, si tratta di Loki, in seconda posizione, The Falcon and the Winter Soldier, quarto, Hawkeye, che si piazza al quinto posto, e What If...?, sesto. Lafantasy Netflix The Witcher interrompe questo predominio Marvel piazzandosi in terza posizione. Ma c'è un ...

tayIorcapeta : @forumpandlr wandavision serie do ano avisa pan - cocozcat : Wandavision o la serie sulla variante molliccia e patetica di Loki? - 91LouisSun : @iamalexandross sinceramente parlando nemmeno a me è mai piaciuto il personaggio di black widow, molti personaggi m… - iamalexandross : @91LouisSun Per Clint è stato vero per me, però per esempio il film su Black widow a me non è piaciuto e il persona… - PetThe3rdOne : @lindaromanoff No È una bella serie però partiva che doveva essere la migliore della Marvel e invece è quella che… -