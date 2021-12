Walter Sabatini: “Il mio più grande rimpianto è Lewandowski al Palermo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Walter Sabatini ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport in cui, tra le tante cose, ha parlato dei suoi colpi non realizzati per un soffio e dunque dei rimpianti della sua carriera da direttore sportivo, spiegando come il mancato approdo di Lewandowski al Palermo faccia ancora male: “Quando ero a Palermo, lui giocava in Serie B polacca. Mi piacque e provai a prenderlo, ma preferiva giocare un altro anno in patria. Il rimorso è di essermi fermato lì, magari sarei dovuto volare a casa sua per convincerlo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport in cui, tra le tante cose, ha parlato dei suoi colpi non realizzati per un soffio e dunque dei rimpianti della sua carriera da direttore sportivo, spiegando come il mancato approdo dialfaccia ancora male: “Quando ero a, lui giocava in Serie B polacca. Mi piacque e provai a prenderlo, ma preferiva giocare un altro anno in patria. Il rimorso è di essermi fermato lì, magari sarei dovuto volare a casa sua per convincerlo”. SportFace.

