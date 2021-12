Volley | SuperLega | rinviate altre 4 partite per Covid-19 Salta Civitanova-Trento | terzo stop per la Lube Ravenna si ferma

Advertising

RaiSport : Nuovo appuntamento con la #Superlega di #volley ?? #MilanoTrento in diretta dalle 20.20 su #RaiSport+HD e in streami… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: 30 dicembre classifica ??: Perugia sempre più su, Trento e Modena avvicinano la Lube, Padova sale momentaneamente al 7°… - VolleyballRie : RT @RaiSport: Nuovo appuntamento con la #Superlega di #volley ?? #MilanoTrento in diretta dalle 20.20 su #RaiSport+HD e in streaming ?? https… - natchayin : RT @pilloledivolley: 30 dicembre classifica ??: Perugia sempre più su, Trento e Modena avvicinano la Lube, Padova sale momentaneamente al 7°… - minminmil : RT @pilloledivolley: 30 dicembre classifica ??: Perugia sempre più su, Trento e Modena avvicinano la Lube, Padova sale momentaneamente al 7°… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega

Tre gare in campo per tre giornate diverse. Modena vince l'ottava di fila in campionato (11ª con la Coppa) e chiude l'anno come voleva, dopo un inizio di stagione non certo brillante. L'Itas Trentino ...... con i parziali di 22 - 25, 18 - 25, 26 - 28 la Itas vince all'Allianz Cloud aggiudicandosi il recupero della 12giornata di, e salendo così a quota 29 punti in classifica. Trento ...Sono state rinviate altre quattro partite di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le positività al Covid-19 stanno falcidiando le varie squadre e il regolamento che impedisce ...In un sol colpo, l’Itas Trentino manda in archivio il girone d’andata di SuperLega e l’anno solare 2021 con una importante vittoria a Milano nel derby assicurativo valido come recupero del dodicesimo ...