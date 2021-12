Vip | da Liechtenstein a Orléans | le nozze in Italia degli aristo-rampolli

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dalla principessa del Liechnstein ai discendenti dei Borbone delle Due Sicilie, dalla nipote di lady Diana, Kitty Spencer, ai Gonzaga, ‘eredi’ dei re di Francia e d’: hanno scelto il nostro Paese – Roma, Venezia, Palermo, la Toscana, Villa Aldobrandini a Frascati – per coronare il loro sogno d’amore idelle maggiori casate europee. Affinità sentimentali legate a tenute e proprietà di famiglia, all’infanzia trascorsa in, o a ‘vincoli’ storici ineludibili come è avvenuto con don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, duca di Noto e pronipote dei conti di Parigi, del ramo Borbone-, che ha scelto il Duomo di Monreale per sposare la nobile scozzese lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune. Discendente diretto dall’ultimo re delle Due Sicilie, Francesco II, nipote dell’infante Carlos di Borbone-Due ...