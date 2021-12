VIDEO Atalanta, il 2021 della Dea: la Champions League e la finale di Coppa Italia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 dell'Atalanta di Gasperini, la qualificazione per la terza volta consecutiva in Champions League e la panchina d'oro del mister orobico Leggi su mediagol (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildell'di Gasperini, la qualificazione per la terza volta consecutiva ine la panchina d'oro del mister orobico

Advertising

Atalanta_BC : Tante nazionalità, un unico caloroso augurio! ?? #BuonNatale! ???? A lot of nationalities, one single warm greeting!… - Atalanta_BC : Natale si avvicina: è tempo di auguri nerazzurri! ???? Xmas time, greetings time! ???? #MerryChristmas #BuonNatale… - lphaBlack : Uno dei momenti più belli del 2021. Atalanta-Roma 1-4, trasferta vera. ??BRIVIDI CHE VALGONO UNA VITA?? (anche due)… - Vinceny91 : ? | I dieci goal più veloci in questo 2021 di #SerieA (for @Kickest_it ) ?Spoiler: due reti della top3 sono state… - MartiniLuca3 : RT @Maestro73M: Avanti Lazio Mia!!! Una squadra di leoni!! ???????????? Lotteremo senza paura...Juve, Inter e Atalanta...mà chi ve se n'cula!!!… -