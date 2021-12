Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 12:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO ANCORA BUONA VIGILIA DI CAPODANNO DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANIAMO SULLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA SULLA NOMENTANA NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI PER CANTIERI ATTIVI INVECE CI SONO CODE SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA VERSO IL RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO VEDIAMO NEL DETTAGLIO GLI ORARI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)DEL 31 DICEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO ANCORA BUONA VIGILIA DI CAPODANNO DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A24TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANIAMO SULLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA SULLA NOMENTANA NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI PER CANTIERI ATTIVI INVECE CI SONO CODE SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA VERSO IL RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO VEDIAMO NEL DETTAGLIO GLI ORARI ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Renato Fucini, via Latina e in via Giulio Aristide Sartorio - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cassia (Fatebenefratelli-Flaminia) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Etna, quasi 6 milioni di euro per l'emergenza cenere ...e conferire la cenere accumulata nelle strade e negli spazi pubblici e ripristinare la viabilità. ... Un'esigenza che abbiamo già rappresentato a Roma, in attesa di una risposta concreta". Il nuovo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 12 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUONA VIGILIA DI ...PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA DA OGGI LA TRATTA LIDO CENTRO - COLOMBO SULLA FERROVIA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...e conferire la cenere accumulata nelle strade e negli spazi pubblici e ripristinare la. ... Un'esigenza che abbiamo già rappresentato a, in attesa di una risposta concreta". Il nuovo ...DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUONA VIGILIA DI ...PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA DA OGGI LA TRATTA LIDO CENTRO - COLOMBO SULLA FERROVIA- ...