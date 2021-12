Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI E BUONA VIGILIA DI CAPODANNO DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODA A CAUSA DI INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO A Roma SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA E A NORD SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE È ANNULLATA LA GARA PODISTICA “WE RUN ROME” PER MOTIVI LEGATI AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER I PASSEGGERI DELLA METRA A CHIUSA LA STAZIONE RE DI Roma A CAUSA DI UN GUASTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)DEL 31 DICEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI E BUONA VIGILIA DI CAPODANNO DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODA A CAUSA DI INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A24TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO ASI RALLENTA SULLA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA E A NORD SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA TUTTO NELLE DUE DIREZIONI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE È ANNULLATA LA GARA PODISTICA “WE RUN ROME” PER MOTIVI LEGATI AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER I PASSEGGERI DELLA METRA A CHIUSA LA STAZIONE RE DIA CAUSA DI UN GUASTO ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Renato Fucini, via Latina e in via Giulio Aristide Sartorio - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cassia (Fatebenefratelli-Flaminia) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 12 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUONA VIGILIA DI ...PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA DA OGGI LA TRATTA LIDO CENTRO - COLOMBO SULLA FERROVIA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 12 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DI CODE PE RINCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA CANTIERI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUONA VIGILIA DI ...PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA DA OGGI LA TRATTA LIDO CENTRO - COLOMBO SULLA FERROVIA- ...DEL 30 DICEMBRE 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DI CODE PE RINCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONECANTIERI ...