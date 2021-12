Variante Omicron, nuove regole da gennaio: cosa si potrà fare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal 10 gennaio partono le restrizioni per il lavoro, gli eventi pubblici e mezzi di trasporto; mentre le nuove regole sulla quarantena potrebbero entrare in vigore entro i primi 3 giorni del nuovo anno Dopo il decreto varato lo scorso 24 dicembre è in arrivo un nuovo provvedimento che almeno fino alla fine dello stato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal 10partono le restrizioni per il lavoro, gli eventi pubblici e mezzi di trasporto; mentre lesulla quarantena potrebbero entrare in vigore entro i primi 3 giorni del nuovo anno Dopo il decreto varato lo scorso 24 dicembre è in arrivo un nuovo provvedimento che almeno fino alla fine dello stato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - you_trend : Con la variante Omicron stanno aumentando esponenzialmente i casi, ma i ricoveri in terapia intensiva e i decessi s… - fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - condiviso : @TNannicini Con la variante omicron che buca i 'vaccini' attuali, in ogni caso meno aggressiva e che oramai tanti d… - CarloRoccio : RT @CarloRoccio: Ultra Variant Catcher Clonit: Identificazione Variante Omicron. Clonit è lieta di informare che il kit Ultra Variant Catc… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron In tutta Italia è caro tamponi: fino a 170 euro per un molecolare Un tempo, all'approssimarsi di Capodanno, avremmo fatto i conti - al peggio - col "Caro Zamponi". Ma purtroppo il Covid non dà tregua e la variante Omicron dilaga: così, in questi giorni, a schizzare alle stelle come fuochi pirotecnici sono i prezzi dei tamponi. Già prima di Natale il Codacons aveva presentato un esposto alle ...

Omicron, dose booster contro malattia 10.30 Omicron, dose booster contro malattia Omicron "sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione,della ...vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante ...

Il Sudafrica potrebbe aver superato il picco da variante omicron Il Post Covid: niente quarantena per asintomatici con dose booster, ecco le nuove regole È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron ...

Rischia seriamente di saltare di nuovo Juventus Napoli Juventus Napoli rischia di diventare una partita maledetta: anche in questa stagione la sfida rischia di essere rinviata causa Covid. Cosa sta succedendo.

Un tempo, all'approssimarsi di Capodanno, avremmo fatto i conti - al peggio - col "Caro Zamponi". Ma purtroppo il Covid non dà tregua e ladilaga: così, in questi giorni, a schizzare alle stelle come fuochi pirotecnici sono i prezzi dei tamponi. Già prima di Natale il Codacons aveva presentato un esposto alle ...10.30, dose booster contro malattia"sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione,della ...vaccini a livelli comparabili a quelli contro la...È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron ...Juventus Napoli rischia di diventare una partita maledetta: anche in questa stagione la sfida rischia di essere rinviata causa Covid. Cosa sta succedendo.