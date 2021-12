(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 31 Dicembre 2021, Venerdì: “Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”. “La Parola è la luce, eppure gli uomini hanno preferito le tenebre. Hanno chiuso la porta in faccia al Figlio di Dio. È il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

DantiNicola : #DesmondTutu ha dedicato tutta la sua vita alla libertà e la dignità degli ultimi del mondo. Un esempio vivente del… - antoniospadaro : L’annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L’uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - vaticannews_it : #25dicembre Il Vangelo del giorno di #Natale e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, ci guidano fino alla grot… - KattInForma : Vangelo del giorno: Giovanni 1,1-18 – Audio e commento Papa Francesco - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Dio si coinvolge nella storia degli umani Domani, all’affacciarsi del nuovo anno, celebreremo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Tutti i confini della terra hanno visto la salvezzanostro Dio. Cantate al Signore un canto ...Dalsecondo Giovanni Gv 1,1 - 18 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio ...Nel primo ventennionuovo millennio, tra il 2000 e 2020, sono stati uccisi nel mondo 536 tra ... ovvero quanti lasciano la propria terra natia per annunciare ilai non cristiani in zone ...L’Associazione Teatro Ragazzi di Torre del Greco presenta “La Cantata dei Pastori” di Casimiro Ugone, testo del ‘600, con la regia di Giovanna Venturino. La trama narra della nascita del Cristo ostaco ..."Il pensiero incompleto è il contrario del pensiero trionfalistico: la mentalità dialogica, l'inclusività, l'apertura attenta e responsabile all'altro, l'apertura alle sfide". Lo scrive p. Diego Fares ...