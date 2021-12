Valeria Fabrizi | la rabbia per la morte di Paolo Calissano | “La coscienza di molti dovrebbe riflettere”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Da diverse oreesponenti del mondo dello spettacolo e del cinema italiano stanno riversando sui social lae il dolore per ladi. L’attore si è spento a soli 54 anni probabilmente a causa di abuso di psicofarmaci (ipotesi che sarà confermata dall’autopsia) in casa sua a Roma. Tra questi c’è anche, la quale oltre a ricordare l’amico attore scomparso, ha puntato il dito contro coloro che a suo dire si sono mostrati indifferenti alle sofferenze di, condannandolo all’oblio.: lasu Instagram per ladiL’attrice reduce da una brillante ...

L'attriceesprime il dolore e il cordoglio per la morte dell'amico e collega Paolo Calissano, scomparso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2021. Un dolore grande e una perdita che non si può ...