Vaccini, in 7 giorni 120 mila prime dose: mancano 5,5 milioni di italiani, soprattutto tra i 40 e 60 anni – Il report (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono ancora oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid alla fine del 2021. Secondo il report della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, negli ultimi 7 giorni sono state 122.743 le nuove somministrazioni, che hanno portato il dato complessivo a calare da 5.683.275 a 5.560.532. I più scettici a recuperare almeno la prima dose sono gli italiani nella fascia tra i 40 e i 49 anni, con 1.202.480 ancora non coperti da alcuna dose. Seguono gli under 60, con 1.021.601. Il report non comprende i bambini tra i 5 e gli 11 anni, per i quali la campagna di vaccinazione è cominciata da poche settimane. In questa fascia d’età, i soggetti non ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono ancora oltre 5,5gliche non hanno ricevuto almeno unadi vaccino anti Covid alla fine del 2021. Secondo ildella struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, negli ultimi 7sono state 122.743 le nuove somministrazioni, che hanno portato il dato complessivo a calare da 5.683.275 a 5.560.532. I più scettici a recuperare almeno la primasono glinella fascia tra i 40 e i 49, con 1.202.480 ancora non coperti da alcuna. Seguono gli under 60, con 1.021.601. Ilnon comprende i bambini tra i 5 e gli 11, per i quali la campagna di vaccinazione è cominciata da poche settimane. In questa fascia d’età, i soggetti non ...

Advertising

chedisagio : In questi giorni di impazzimento generale, invito a consultare le mappe del @sole24ore sui dati che importano realm… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - LuisaPistini : RT @luigivanti: Mi dispiace scrivere questo post. Ma con l'entrata in Giallo di altre Regioni (forse ulteriori nelle prossime ore/giorni) c… - CDNewsCalabria : Covid, Occhiuto: “Accelerare con i vaccini, moltiplicare gli sforzi anche nei giorni di festa” - Frank196018 : @beat_oven Questo lo dici tu e non è affatto dimostrabile. Mia suocera, 89 anni, prima dose a gennaio e seconda dop… -