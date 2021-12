"Vaccinarsi, atto d'amore verso gli altri": Firenze, l'omelia del cardinal Betori (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Siamo a un tornante dell'ormai lunga vicenda della pandemia, un tornante che avremmo voluto come una svolta in positivo, in grado di condurci fuori dalla crisi, e che invece si sta rivelando come una ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Siamo a un tornante dell'ormai lunga vicenda della pandemia, un tornante che avremmo voluto come una svolta in positivo, in grado di condurci fuori dalla crisi, e che invece si sta rivelando come una ...

Advertising

Gio19113439 : @Silvy6701 Hanno ragione. C'è il trucco che quasi nessuno conosce Per vaccinarsi è Obbligatoria la prescrizione de… - beth2ely : RT @qn_lanazione: 'Vaccinarsi, atto d'amore verso gli altri': #Firenze, l'omelia del cardinal Betori - dominiquezero0 : RT @zanzinian: @Peter_Italy Non vaccinarsi è un atto di fede e di resistenza politica, non me frega un cazzo se fanno il vaccino a virus in… - qn_lanazione : 'Vaccinarsi, atto d'amore verso gli altri': #Firenze, l'omelia del cardinal Betori - ilconterosso1 : @Peter_Italy Non intendo nel semplice senso di vaccinarsi o meno,le condizioni individuali possono davvero obbligar… -