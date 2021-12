Usa, incendi in Colorado: evacuazioni e centinaia di case distrutte (Di venerdì 31 dicembre 2021) centinaia di case distrutte. Decine di migliaia di persone costrette a mettersi in salvo in Colorado a causa di incendi che si sono rapidamente estesi, complici i forti venti. Lo sceriffo della contea di Boulder (a nord di Denver), Joe Pelle, citato dalla Cnn, stima possano essere andate distrutte 580 abitazioni o altre strutture nell’area del centro abitato di Superior. Il governatore Jared Polis ha dichiarato lo stato d’emergenza. Raggiunti dalle fiamme, dopo una terribile siccità, anche un centro commerciale e un albergo. Almeno sette persone sono rimaste ferite. Evacuati i centri di Superior, circa 13.000 abitanti, e Louisville, circa 21.000. Bruciati almeno 648 ettari di terreni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021)di. Decine di migliaia di persone costrette a mettersi in salvo ina causa diche si sono rapidamente estesi, complici i forti venti. Lo sceriffo della contea di Boulder (a nord di Denver), Joe Pelle, citato dalla Cnn, stima possano essere andate580 abitazioni o altre strutture nell’area del centro abitato di Superior. Il governatore Jared Polis ha dichiarato lo stato d’emergenza. Raggiunti dalle fiamme, dopo una terribile siccità, anche un centro commerciale e un albergo. Almeno sette persone sono rimaste ferite. Evacuati i centri di Superior, circa 13.000 abitanti, e Louisville, circa 21.000. Bruciati almeno 648 ettari di terreni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Usa, incendi in Colorado: evacuazioni e centinaia di case distrutte: Il governatore ha dichiarato lo stato d'emerge… - italiaserait : Usa, incendi in Colorado: evacuazioni e centinaia di case distrutte - _My__Name____ : RT @_My__Name____: Usa, incendi in Colorado: distrutte fino a oltre 500 case Le autorità temono che ci siano anche vittime 'Sappiamo che c… - infoitinterno : Usa: forti incendi in Colorado, hotel e case distrutte - _My__Name____ : Usa, incendi in Colorado: distrutte fino a oltre 500 case Le autorità temono che ci siano anche vittime 'Sappiamo… -