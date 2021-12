Uomini e Donne: Ida Platano ecco la foto prima del 2014! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Uomini e Donne, per Ida Platano spunta la foto prima del 2014: com’era la dama prima del suo esordio al dating show di Canale 5. Tra le colonne portanti del dating show di Maria De Filippi, oltre a Gemma Galgani, c’è sicuramente lei: Ida Platano. Da tantissimi anni, la dama siciliana (ma residente a Brescia) L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 31 dicembre 2021), per Idaspunta ladel 2014: com’era la damadel suo esordio al dating show di Canale 5. Tra le colonne portanti del dating show di Maria De Filippi, oltre a Gemma Galgani, c’è sicuramente lei: Ida. Da tantissimi anni, la dama siciliana (ma residente a Brescia) L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - crocerossa : 'Sono stati 365 giorni intensi, ricchi di avvenimenti e di sfide complesse, ma anche di grandi soddisfazioni e rico… - carloscottafox : RT @RadioGenova: Bambini in coda per elemosinare un panettone! Milano (31/12/21), coda chilometrica di connazionali affamati da Mario Dragh… - BikerMomBia : RT @GassmanGassmann: Penso di parlare a nome di tutti, sivax,novax,medici,pazienti,giovani,anziani,donne,uomini, se garbatamente saluto que… -