Una Vita | anticipazioni spagnole | l' oscuro segreto di Marcos

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Bacigalupe ha molti scheletri nell'armadio e, come rivelano ledi Una, presto usciranno fuori e lo travolgeranno. Nel corso delle ultime puntate italiane della soap opera di Canale 5, abbiamo assistito alle nozze del messicano con Felicia e all'arrivo ad Acacias di Aurelio e Natalia Quesada, pronti a minacciare la felicità dei neo sposi e a destabilizzare il quartiere. Apparentemente, le ostilità tra i nuovi arrivati e i Bacigalupe è sembrata legata a vecchie questioni di affari, ma presto emergeranno oscuri segreti e si scoprirà perché i Quesada non vedono l'ora di vendicarsi di. In particolare, gli spoiler raccontano che, in Messico, Anabel ha avuto un'intensa relazione d'amore con Aurelio chenon ha mai approvato, a causa della ...

Advertising

MarroneEmma : Un breve ma intenso riassunto. Una piccola parte delle cose belle che sono successe quest’anno. Nonostante tutto. È… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - RaiUno : La storia di una ferita familiare che si trasforma in arte e di tre giovani che danno vita a un modo del tutto nuov… - CarriaggioM : RT @Luca_15_5: Adozione del cuore urgentissima per questa piccola di Reggio Calabria che ha forse solo un anno di vita : qualcuno vuole off… - ilyuga : @fIeursdelune UNA VITA INTERA capisci -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

... a Gwineth Paltrow e Chris Martin dei Coldplay che non perdonoricorrenza assieme con i figli. ...(l'albero scampato alla bomba atomica e considerato l'inno vivente alla forza della) speriamo ...Lain diretta, oggi non va in onda/ Al suo posto il film "Natale tra le stelle" La location di ... Ma a causa dell'emergenza Covid è stata sceltalocation diversa, il Teatro Petruzzelli , che ...delle sue esperienze e della sua vita e carriera artistica per raggiungere il pubblico in una maniera più intima e vicina. Non è ancora certo se al tour si affiancherà anche l’uscita di un nuovo album ...Dopo oltre 10 anni al servizio dell'informazione iper locale, Piazzasalento si ferma: dall'1 gennaio 2022 sospendiamo le pubblicazioni.