Una vita al fronte armato di bisturi: così Gino Strada ha curato sei milioni di persone in tutto il mondo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se n’e? andato questa estate, proprio nel giorno in cui i talebani riconquistavano l’Afghanistan e realizzavano la sua ennesima, laica, profezia controcorrente. Perche? Gino Strada non e? mai stato un uomo per epigrafi, medaglie, pensierini edificanti. Nessuno sapeva della sua malattia, sua moglie Teresa era scomparsa prima di lui, sua figlia Cecilia era in una barca in mezzo al Mediterraneo. Strada e? rimasto fedele fino in fondo alla sua maschera burbera, non voleva santificazioni in morte, soprattutto da chi fino al giorno prima lo bollava come “estremista”, o “amico dei terroristi”. Gino Strada, classe 1948, da Sesto San Giovanni, confine di Milano, quella che fu chiamata “la Stalingrado d’Italia”. Strada non fu mai personaggio ecumenico, santone buonista, ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se n’e? andato questa estate, proprio nel giorno in cui i talebani riconquistavano l’Afghanistan e realizzavano la sua ennesima, laica, profezia controcorrente. Perche?non e? mai stato un uomo per epigrafi, medaglie, pensierini edificanti. Nessuno sapeva della sua malattia, sua moglie Teresa era scomparsa prima di lui, sua figlia Cecilia era in una barca in mezzo al Mediterraneo.e? rimasto fedele fino in fondo alla sua maschera burbera, non voleva santificazioni in morte, sopratda chi fino al giorno prima lo bollava come “estremista”, o “amico dei terroristi”., classe 1948, da Sesto San Giovanni, confine di Milano, quella che fu chiamata “la Stalingrado d’Italia”.non fu mai personaggio ecumenico, santone buonista, ...

Advertising

MarroneEmma : Un breve ma intenso riassunto. Una piccola parte delle cose belle che sono successe quest’anno. Nonostante tutto. È… - borghi_claudio : @ALICECOLOMBO5 @sbonaccini No ma scherzi? Vuoi togliergli il sottile piacere di sbagliare una misura dopo l'altra?… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - SuttoraM : RT @Dida_ti: @SuttoraM Amici di merenda e compagni di vita...a volte basta poco e poche parole per sentirci vicini????grazie cara Marina ??ti… - jadalelu : @luca_biasi Pur di restare no vax a vita si adottano soluzioni australopiteche che confermano l'idiozia del primate… -