Un Posto al Sole: Ecco che cosa è successo nella soap nel 2021 e che cosa succederà nel 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cuori spezzati, perdita di memoria, dipendenza dall'alcol e numerosi intrighi, questi tra i temi delle puntate di Un Posto al Sole in onda nel 2021. Ricordiamo insieme i momenti più importanti della soap di questo anno che sta per finire e scopriamo che cosa ci aspetta nel 2022. Leggi su comingsoon (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cuori spezzati, perdita di memoria, dipendenza dall'alcol e numerosi intrighi, questi tra i temi delle puntate di Unalin onda nel. Ricordiamo insieme i momenti più importanti delladi questo anno che sta per finire e scopriamo checi aspetta nel

Advertising

antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni: niente upas per capodanno #anticipazioni #capodanno #rai3 #unpostoalsole… - RodolfoBrutti : Odio questo posto. Non si vede il sole da giorni - demetriashair_ : Oddio detta così sembro Renato Poggi di Un Posto al Sole, ma comunque capisco ed empatizzo - gighea : RT @Versi_del_Tempo: “Quelli che non hanno immaginazione né un posto in questo regno del possibile, della felicità possibile, cospirano con… - Glicine00153383 : RT @TOSADORIDANIELA: #unPostoPer '' MA UN POSTO AL SOLE'naturalmente. I love Naples ?????????? -