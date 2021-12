Un Posto al Sole, anticipazioni 3 gennaio: Vittorio impazzisce di gelosia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 3 gennaio: Vittorio non può crederci, ma è davvero geloso di Speranza e Samuel. Il colloquio tra Vittorio e Speranza (via screenshot)Il 2021 è ormai giunto al termine e per i condomini di Palazzo Palladini è tempo di tirare le somme. Rossella ritroverà la serenità ritornando con Patrizio o darà una seconda possibilità al dottor Crovi? Michele tornerà a Napoli o a Milano avrà un’offerta lavorativa allettante? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Patrizio cercherà di riconquistare Clara? Alberto riuscirà a rientrare nella vita della sua ex e di suoi figlio? Il lavoro allo studio di Niko continuerà in serenità o si creeranno incomprensioni? Scopriamo insieme come avranno trascorso il Capodanno gli ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unaldella puntata di lunedì 3non può crederci, ma è davvero geloso di Speranza e Samuel. Il colloquio trae Speranza (via screenshot)Il 2021 è ormai giunto al termine e per i condomini di Palazzo Palladini è tempo di tirare le somme. Rossella ritroverà la serenità ritornando con Patrizio o darà una seconda possibilità al dottor Crovi? Michele tornerà a Napoli o a Milano avrà un’offerta lavorativa allettante? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Patrizio cercherà di riconquistare Clara? Alberto riuscirà a rientrare nella vita della sua ex e di suoi figlio? Il lavoro allo studio di Niko continuerà in serenità o si creeranno incomprensioni? Scopriamo insieme come avranno trascorso il Capodanno gli ...

