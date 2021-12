Un nuovo Lando Norris dopo la depressione | “I miei fan mi hanno aiutato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Molto stimolante quest’anno il clima in McLaren. Nasce così, proprio a Woking, la brillante intesae Daniel Ricciardo. Una grande coppia, culminata nella storica doppietta di Monza, con l’australiano primo e l’inglese secondo. Un affiatato spirito di collaborazione tra i due, tra i più affiatati nel Circus, che va oltre alla stessa pista. Una viva complicità, segno anche del superamento di un difficile periodo per il britannico. Recente l’ammissione didei problemi dia inizio carriera in F1, poi affrontati e combattuti. Il numero 4 ha così deciso di lasciare un importante messaggio, pensando anche al grande impatto del suo ruolo: “Meglio parlarne di più per cercare di aiutare quante più persone possibile”.due anni in McLaren,...