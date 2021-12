Un fisico italiano tra i cinque scienziati di punta secondo Nature. Lo studio dei muoni e la possibilità di una nuova fisica

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Le soddisfazioni per gliitaliani dopo il Nobel per laa Giorgio Parisi non sono terminate. C’è anche ilGraziano Venanzoni, fra idida tenere d’occhio nel 2022 perché si stanno muovendo su ricerche di frontiera e potenzialmente capaci di aprire prospettive completamente nuove. Venanzoni, che lavora nella sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale diNucleare (Infn), è stato fra i promotori e co-portavoce dell’esperimento condotto dalla collaborazione internazionale ‘Muon g-2’, che nell’aprile 2021 aveva ottenuto “l’indizio più solido della possibile presenza di”, ossia di un fenomeno non previsto dall’attuale teoria di riferimento della ...

C'è il fisico italiano Graziano Venanzoni, fra i cinque scienziati di punta da tenere d'occhio nel 2022 perché si stanno muovendo su ricerche di frontiera e potenzialmente capaci di aprire prospettive ...